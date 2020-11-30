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легалізації (відмиванню) доходів Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<123 Додано: Пон 30 лис, 2020 18:52 juristkostya написав: sergey_sryvkin написав: _hunter написав: Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка. Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.



Мова йшла про можливі проблеми з виносом валюти з банку, натякали, що можуть не віддати без якихось там довідок.

То це неправда, віддадуть без будь-яких "апросніков".



Опитувальний лист можуть запропонувати заповнити, коли ви будете КЛАСТИ гроші на рахунок. І джерелом походження там можна просто зазначити "власні кошти". Мова йшла про можливі проблеми з виносом валюти з банку, натякали, що можуть не віддати без якихось там довідок.То це неправда, віддадуть без будь-яких "апросніков".Опитувальний лист можуть запропонувати заповнити, коли ви будете КЛАСТИ гроші на рахунок. І джерелом походження там можна просто зазначити "власні кошти".

неверно.

Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.

Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.

Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала. неверно.Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? Zebra

Повідомлень: 9255 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1150 раз. Подякували: 1606 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 18:55 Zebra написав: И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?

Реально смешно стало! Реально смешно стало! Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого. somilitark

Повідомлень: 11583 З нами з: 30.12.09 Подякував: 363 раз. Подякували: 2866 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 19:04 vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав: я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,

А разве обсуждается кража денег? А разве обсуждается кража денег?



банк не собирается украсть ваши деньги, просто в сложной обстановке банк любым способом пытается хоть на короткое время задержать выдачу налички банк не собирается украсть ваши деньги, просто в сложной обстановке банк любым способом пытается хоть на короткое время задержать выдачу налички Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 6300 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2630 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 19:05 Zebra написав: juristkostya написав: неверно.

Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.

Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.

Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала. неверно.Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?

а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком? а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком? juristkostya Повідомлень: 3351 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 965 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 19:16 juristkostya написав: Zebra написав: juristkostya написав: неверно.

Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.

Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.

Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала. неверно.Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?

а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком? а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?

И сумму указывали?

Как расписка взаймы у банка, не иначе. И сумму указывали?Как расписка взаймы у банка, не иначе. Black Jack - White Business

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Повідомлень: 10225 З нами з: 03.11.08 Подякував: 777 раз. Подякували: 2251 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 20:25 vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав: я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу, я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,

А разве обсуждается кража денег? А разве обсуждается кража денег?

Вечная Блокировка по сути кража, как например можно доказать что это ваши сбережения которые вы собирали 20 лет? Справку о доходах за 20 лет вам никто не даст, кроме того доходы могли быть получены заграницей и масса других вариантов на которых справки не положены. Я задавал этот вопрос финмону одного из банков, в ответ сказали декларируйте и приносите декларацию, при том что закона об обязательной декларации у нас нет. Вечная Блокировка по сути кража, как например можно доказать что это ваши сбережения которые вы собирали 20 лет? Справку о доходах за 20 лет вам никто не даст, кроме того доходы могли быть получены заграницей и масса других вариантов на которых справки не положены. Я задавал этот вопрос финмону одного из банков, в ответ сказали декларируйте и приносите декларацию, при том что закона об обязательной декларации у нас нет. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 5176 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1053 раз. Подякували: 1490 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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