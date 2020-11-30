У листопаді середня вартість виставлених на продаж квартир в Києві відзначена на рівні 1 487 дол. США/кв. м.
Дивися повний текст Ціни на житло на вторинці Києва (інфографіка).
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:30
Ціни на житло на вторинці Києва (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на житло на вторинці Києва (інфографіка).
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:30
даже в пандемию смертельного коронавируса в Украине можно жить только в Киеве, а поэтому цена на квартиры растет, хотя в сложившейся ситуации должен быть отток из мегаполиса в частный сектор и города спутники.
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:04
censerus
Единственное в чем коронавирус может повлиять на жилье - это освобожденная квартира бабушки. А это как раз вторичный рынок, о котором говорится в статье. И либо туда заселяется внуки если уже подросли, либо ее продадут и понесут эту сумму в котлован.
Но вторичка это не только старый жилой фонд, а и новостройка на второй день после получения документов. (
И в целом процент тех, которые могут купить квартиру и процент тех, кто не переживут пандемию - не такие уже и большие в сравнении с остальным населением. И они если честно не сильно пересекаются.
А в длинную у нас никто и не покупает. (из-за последствий коронавируса бояться не выплатить), так как ипотека мертва.
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