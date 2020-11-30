Ціни на житло на вторинці Києва (інфографіка)

Додано: Вів 01 гру, 2020 16:04

Единственное в чем коронавирус может повлиять на жилье - это освобожденная квартира бабушки. А это как раз вторичный рынок, о котором говорится в статье. И либо туда заселяется внуки если уже подросли, либо ее продадут и понесут эту сумму в котлован.Но вторичка это не только старый жилой фонд, а и новостройка на второй день после получения документов. (об этом)И в целом процент тех, которые могут купить квартиру и процент тех, кто не переживут пандемию - не такие уже и большие в сравнении с остальным населением. И они если честно не сильно пересекаются.А в длинную у нас никто и не покупает. (из-за последствий коронавируса бояться не выплатить), так как ипотека мертва.