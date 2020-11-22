В кінці кожного року Державна фіскальна служба традиційно розсилає бізнесменам "листи щастя" – повідомлення про податкові борги.
Дивися повний текст Українці отримують повідомлення про податки на імена ФОПів, яких не відкривали.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:58
Українці отримують повідомлення про податки на імена...
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Дивися повний текст Українці отримують повідомлення про податки на імена ФОПів, яких не відкривали.
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