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Єрмак - про касові апарати: Важливо, щоб великий бізнес...
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Додано: Сер 02 гру, 2020 09:59
Пропонуємо до обговорення:
Голова Офісу президента Андрій Єрмак позитивно оцінив прийняття Радою законопроєкту про відтермінування обов'язкового використання касових апаратів для ФОПІв 2-4 груп.
Дивися повний текст Єрмак - про касові апарати: Важливо, щоб великий бізнес не ховався за ФОПами
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Додано: Сер 02 гру, 2020 09:59
Председатель Офиса президента Андрей Ермак положительно оценил принятие Радой законопроекта об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп. По его словам, важно, чтобы крупный бизнес не прятался за ФЛПами. - -похоже пора в психиатру товарищу полковнику, ой Ермаку. налицо когнитивный диссонанс
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:20
А кто финансировал митинги, наверно честный малый бизнес.Почему дураки любят болтать?
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grig90vic
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:44
Придите к крупному бизнесу в гости и проверьте чем они там занимаются.
Их на пальцах одной ноги можно пересчитать
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p_a_l
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:45
grig90vic написав:
А кто финансировал митинги, наверно честный малый бизнес.Почему дураки любят болтать?
Лично меня мой товарищ предлагал на митинг идти. Денег не предлагали
Зе-Чмо
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:51
товариш полковник фсб, ой, тьфу, голова Офісу Єрмачок(де працевлаштований Зе), вже спец по касовим апаратам ?
Ну, прям , людина-оркестр!
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Додано: Чет 03 гру, 2020 08:35
Все прячутся за ФЛПами- абсолютно все! От крупных комбинатов и гипермаркетов до офисов IT и сцаных парикмахерских. И ничего за это им не делают, и сделать не смогут. А если бы хоть что-то могли, то давным-давно такого кидалова нигде бы не было. Но это не под силу импотентам, там кормушка важнее : ))
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Додано: Чет 03 гру, 2020 09:25
grig90vic написав:
А кто финансировал митинги, наверно честный малый бизнес.Почему дураки любят болтать?
Со всех рынков Одессы своим ходом на рейсовых автобусах или на своих машинах ездили на этот митинг люди. Финансировали их те, кто не смог поехать. Вижу по некоторым вайбер-группам рынков, что люди массово скидывали им на дорогу по 50-300 грн.
Почему дураки любят болтать ? (C)
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freeze
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