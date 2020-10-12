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Шанувальник Xiaomi скупив всі
пристрої бренду в магазині

Шанувальник Xiaomi скупив всі пристрої бренду в магазині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:00

Шанувальник Xiaomi скупив всі пристрої бренду в магазині

Пропонуємо до обговорення:
Асортимент продукції Xiaomi налічує не одну сотню різних пристроїв, об'єднаних в екосистему Mi Home. Частина таких гаджетів продається тільки в Китаї: цією перевагою і скористався один з шанувальників компанії, який поставив собі за мету разом придбати всі наявні в фірмовому магазині продукти улюбленого бренду. Свого він добився - і опублікував в соціальних мережах вражаючу суму на чеку.

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R2
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В магазине еще не знают,что они его очень скоро опять увидят,но уже без его " случайного" зрителя,когда товар возвращать будет.
finua
 
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