|
|
|
Які пристрої не можна підключати до подовжувача
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 січ, 2026 09:36
Пропонуємо до обговорення:
Багато українців та жителів інших країн часто користуються подовжувачами, щоб підключити кілька приладів одночасно або коли розеток на кухні чи в кімнаті не вистачає. Але електрики попереджають: неправильне використання подовжувачів може спричинити перегрів і навіть пожежу.
Дивися повний текст Які пристрої не можна підключати до подовжувача
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100756
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 січ, 2026 09:36
"Подовжувачі розраховані максимум на 15 ампер або 1800 Вт"
И только в самом конце статьи недоумение начинает рассеиваться. Товарищ Пол Мартінес из Бруклина, конечно, прав. Для США. В Европе же напряжение не 120 вольт, а 230 и типовой трёхконтактный удлинитель, который выше нарисован, заявлен на 16 A, т.е. 3680 Вт. Практически всё квартирное в него нормально подключать. Разве что для серьёзной электроплиты не хватит, но у неё обычно и вилки нет, поэтому даже мысли не возникнет.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6541
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 10:06
moveton True. В мене зараз на зйомній хаті підключена пралка з ТЕНом 2кВт+до 0.5 кВт на обертах барабану, через 2 подовжувачі. Але подовжувачі не дешман Китай, а з хорошими пружними контактами в розетках і перетином 1.5, що навіть з запасом. Також через подовжувачі включене все те, що в статті написано, що не можна підключати (аерогріль, мікрохвильова) і все ок вже багато років. Назва статті звучить некоректно. Треба "Які пристрої не можна підключати до дешевого подовжувача". Якщо що, я електрик з 10-річним стажем і відповідною кваліфікацією. Що дійсно не рекомендую включати в подовжувачі, навіть якісні, це бойлер (але так ніхто не робить) і дуже потужні обігрівачі від 2 кВт і вище через постійне високе навантаження.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3357
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3691 раз.
- Подякували: 5925 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: Сер 28 січ, 2026 10:17
Striker написав:
Треба "Які пристрої не можна підключати до дешевого подовжувача"
Тогда и текст менять придётся. В нём говорится, что удлинитель рассчитан на 15 А. Это нормальный удлинитель. Но таки да, если сеть 120 вольт, то 2 кВт для него немного перебор (хотя скорее всего тоже вытянет и даже провода заметно не потеплеют).
Правильное название: "Які пристрої не можна підключати до подовжувача у США". Но тогда может возникнуть вопрос зачем она на этом сайте
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6541
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|982
|
|
|4
|745
|
Сер 14 січ, 2026 11:45
Hotab
|
|1
|500
|
|