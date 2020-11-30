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Названо середню вартість 1
га сільгоспземель після...

Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:45

Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після...

Пропонуємо до обговорення:
Стартова ціна 1 га сільськогосподарських земель після запуску ринку землі може скласти близько 50-60 тисяч гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:47

Что жизнь- ИГРА
vladimirdermanovskiy
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:48

Цены ни о чем. Хотят полешману забрать землю у бабулек. И пытаются готовить людей к тому, что их земля ничего не стоит.
Но человек может как продавать так и сдавать в оренду землю за любую сумму.
egor6508
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:10

Олени... что за смешная цена... за копейки хотят землю продавать ...
iod77770
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:13

Если посчитать среднюю урожайность из одного гектара и умножить на цену продукции то можно понять что людей считают за лохов. Я проживаю в сельской местности и владею 16 га. земли и могу с увереностью сказать что сума в 55 тис.грн/га. Отобьёться за три сезона (зависит от культуры и погоды) в худшем случае . Но если брать в учёт то чем больше земли обрабатывать уменьшаеться процент затрат. Из этого имеем что если агрофирма будет выкупать по этой цене землю и выкупит около 500 или же 1000га. То через 2 -3 года они будут получать чистую прибыль , плюс к тому диктовать цены на продукты, а мы будем сосать лапу или даже ине лапу! А зная про огромное желание европейских миллиардеров давно уже завладеть нашими чернозёмами , не трудно догадаться развязку!
mishalinnik07
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:54

50-60 тыс!!!!! От 200 000 1 га - реальная цена.
mapamapa
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