Стартова ціна 1 га сільськогосподарських земель після запуску ринку землі може скласти близько 50-60 тисяч гривень.
Дивися повний текст Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після запуску ринку.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:45
Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо середню вартість 1 га сільгоспземель після запуску ринку.
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:48
Цены ни о чем. Хотят полешману забрать землю у бабулек. И пытаются готовить людей к тому, что их земля ничего не стоит.
Но человек может как продавать так и сдавать в оренду землю за любую сумму.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:10
Олени... что за смешная цена... за копейки хотят землю продавать ...
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:13
Если посчитать среднюю урожайность из одного гектара и умножить на цену продукции то можно понять что людей считают за лохов. Я проживаю в сельской местности и владею 16 га. земли и могу с увереностью сказать что сума в 55 тис.грн/га. Отобьёться за три сезона (зависит от культуры и погоды) в худшем случае . Но если брать в учёт то чем больше земли обрабатывать уменьшаеться процент затрат. Из этого имеем что если агрофирма будет выкупать по этой цене землю и выкупит около 500 или же 1000га. То через 2 -3 года они будут получать чистую прибыль , плюс к тому диктовать цены на продукты, а мы будем сосать лапу или даже ине лапу! А зная про огромное желание европейских миллиардеров давно уже завладеть нашими чернозёмами , не трудно догадаться развязку!
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