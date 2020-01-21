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"Нафтогаз" буде моніторити дані про кількість та якість газу
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:29
Пропонуємо до обговорення:
Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" розпочала дослідну експлуатацію нового програмного комплексу для збору даних з вузлів обліку вимірювання кількості та якості природного газу.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:29
найбільший злодій буде інших виявляти..., а газ в київс. обл. пукає на комфорці повітрям з осені і так завжди в опалюв. сезон.
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providnyk
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