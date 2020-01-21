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"Нафтогаз" буде моніторити дані
про кількість та якість газу

"Нафтогаз" буде моніторити дані про кількість та якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:29

"Нафтогаз" буде моніторити дані про кількість та якість газу

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" розпочала дослідну експлуатацію нового програмного комплексу для збору даних з вузлів обліку вимірювання кількості та якості природного газу.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:29

найбільший злодій буде інших виявляти..., а газ в київс. обл. пукає на комфорці повітрям з осені і так завжди в опалюв. сезон.
providnyk
 
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