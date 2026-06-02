За останні майже 14 місяців кількість українських чоловіків призовного віку, що прибула до Німеччини, значно зросла.
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Кількість українських чоловіків, які прибули до Німеччини, зростає
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Додано: Чет 11 чер, 2026 10:14
Кількість українських чоловіків, які прибули до...
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Кількість українських чоловіків, які прибули до Німеччини, зростає
Додано: Чет 11 чер, 2026 10:14
Цитата: "Der Grund ist offenbar eine Lockerung des Ausreiseverbots von Ende August 2025. Seither dürfen wehrfähige Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren die Ukraine verlassen. Das war zuvor nur in Ausnahmefällen möglich."
"Причиною, очевидно, є послаблення заборони на поїздки, яка набула чинності наприкінці серпня 2025 року. Відтоді працездатним чоловікам віком від 18 до 22 років дозволено виїжджати з України. Раніше це було можливо лише за виняткових обставин."
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