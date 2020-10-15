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Підтвердження доходу під час купівлі квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:32
safonovstanislav написав: waterman20008 написав:
На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
Не все живут в Киеве. Во многих областных центрах цены на квартиры стартуют от $5000, это не говоря уже о более мелких городах. Вполне реально заработать за сезон на клубнике в Польше. Кому тот Киев вообще нужен?
не за сезон, а за півтора роки, і то якщо жити в бараці
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:43
sbitnev_pavel написав:Самое смешное на практике было то, что банк не принял справку о з/п, в которой был указан оф доход в 20000грн. Сказали, что этого недостаточно!!! Мол ЗП должна быть такой, чтобы можно было за один год накопить на квартиру. Абсурд!!!
Просто бред. ЗП в 20к действительно могло быть недостаточно, смотря какой платёж получался, вот и вся причина
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Додано: Пон 07 гру, 2020 01:05
Faceless написав:
sbitnev_pavel написав:Самое смешное на практике было то, что банк не принял справку о з/п, в которой был указан оф доход в 20000грн. Сказали, что этого недостаточно!!! Мол ЗП должна быть такой, чтобы можно было за один год накопить на квартиру. Абсурд!!!
Просто бред. ЗП в 20к действительно могло быть недостаточно, смотря какой платёж получался, вот и вся причина
Знакомый покупал квартиру, так у него тоже потребовали справку о официальной з/п так что бы он смог заработать на покупку квартиры всего за один год, им пофиг какая сумма/платеж за квартиру, если условно она стоит 240000 грн., то по их мнению з/п 20000 будет достаточно, а если скажет 960000 грн. то им подавай официальную з/п 80000 грн. в месяц так что бы за год получилось 960000 грн.
он проплатил через другой банк не с таким епанутым скорингом.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 01:16
flyman написав: safonovstanislav написав: waterman20008 написав:
На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
Не все живут в Киеве. Во многих областных центрах цены на квартиры стартуют от $5000, это не говоря уже о более мелких городах. Вполне реально заработать за сезон на клубнике в Польше. Кому тот Киев вообще нужен?
не за сезон, а за півтора роки, і то якщо жити в бараці
Конечно же я преувеличил. Знаю, что в Польше тоже копейки платят, особенно после демпинга украинскими заробитчанами.
Суть моего поста, что $5000 уже не выглядит такой уж недостижимой суммой для простого украинца, как $20000. Для этого не нужно каких-либо супернавыков и даже не нужно жить в Киеве. Знакомый недавно искал холостяцкую берлогу с бюджетом $10000 в Днепре. Квартиры в Украине стали за последнее десятилетие простому народу наиболее доступны. Главное, чтоб снова не начали накачивать ипотечный пузырь, и через пару лет они станут ещё доступнее.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:01
Долярчик написав: Faceless написав:
waterman20008 написав:На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
На любой хорошо оплачиваемой
Доказано Долярчиком з загальним доходом на сім'ю в 1 куй/міс
Зібрати можна за 7 років на велику однуху(53м2) на котловані, при умові, що весь цей час живете у своїх, чи жінчених батьків
і скирдовані гроші, вмієте прокручувати з профітом
А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор
Тож, все просто, як в моєму підпису
И какие методы прокручивания вы знаете?
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