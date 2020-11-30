Чого потрібно уникати, аби не зруйнувати свій фінансовий бюджет, і як залишатися сильним під впливом яскравих вивісок «SALE»?
Дивися повний текст П’ять помилок, які руйнують сімейний бюджет (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 15:14
П’ять помилок, які руйнують сімейний бюджет (інфографіка)
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Дивися повний текст П’ять помилок, які руйнують сімейний бюджет (інфографіка).
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:57
Не быть нищебродом, все остальное что написано это чушь для нищебродом
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:53
10% откладывать на цели и мечту - это смешно!) Ну если мечта это телевизор то в целом нормально)
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:21
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