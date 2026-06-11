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Фінансова підтримка України: які країни активно...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 чер, 2026 08:46
Пропонуємо до обговорення:
За понад три роки великої війни в Україні станом на кінець квітня 2025 року лідери за обсягами допомоги Україні залишилися незмінними — США, Велика Британія та Німеччина. Натомість найбільший відсоток зі свого бюджету віддають Естонія, Данія та Литва.
Дивися повний текст Фінансова підтримка України: які країни активно допомагають (інфографіка)
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Додано: Вів 16 чер, 2026 08:46
Цыфры говорят намного больше чем сми и политики.
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