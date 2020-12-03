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Українці несуть валюту в банки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 гру, 2020 15:31
Пропонуємо до обговорення:
Населення України в листопаді 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 483,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 444,4 млн доларів. Таким чином, в листопаді вперше з початку року спостерігалася чиста купівля валюти населенням, яка склала 127,8 млн доларів.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 15:31
Арифметика по-украински:
1 483,0 - 1 444,4 = 127,8 ???
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