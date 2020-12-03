RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зарплата Кличка і його заступників:
скільки за листопад...

Зарплата Кличка і його заступників: скільки за листопад...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:39

Зарплата Кличка і його заступників: скільки за листопад...

Пропонуємо до обговорення:
Чинний мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко за листопад отримав на 7 тисяч гривень менше, ніж за попередній місяць. Його заробітна плата склала 30 222 грн.

Дивися повний текст Зарплата Кличка і його заступників: скільки за листопад отримали київські чиновники.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91558
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:39

И как их ЗП соотносится с их расходами и уровнем жизни?
pobytt
 
Повідомлень: 676
З нами з: 10.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українці готові витратити на подарунки до Нового...
R2 » Суб 05 гру, 2020 13:32
1 185
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 гру, 2020 13:32
gryaroslavvedmid
В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки... 1, 2
R2 » Чет 03 гру, 2020 15:23
10 823
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 13:58
moveton
Скільки чиновників брешуть у декларації - перелік від НАЗК
R2 » Чет 03 гру, 2020 17:36
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 17:37
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27095)
08.12.2020 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.