RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2947294829492950
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 17:23

akurt
наприклад, яловичину не за 17 євро кіло, а за 27...32]


У Франції найдешевша яловичина 17 євро? 🙀
А є і по 30?
Їх там що, барабашов запліднює задорого?
Hotab
 
Повідомлень: 16307
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 18:34

  The_Rebel написав:BIGor
Ні, я мав в тому числі Варшаву/Краків. Я розумію, що в Україні майже нема середнього класу, тому навіть середня зарплата це далеко нижче середнього класу. Але ж Польща розвинута країна, в неї широкий середній клас. І все ж по загальноприйнятим методикам навіть верхня планка середнього класу у Варшаві значно нижче 5000 дол. А нижній десь від 1200-1500 дол:
Зображення
Той факт, що вас оточують більш заможніші та успішніші люди, вам тільки в плюс. Але середній клас має інше визначення. Це люди з професійним статусом, що можуть забезпечити собі основні матеріальні та соціальні потреби. Ну не можна називати бідняками людей, що зарбляють мернше 5000 дол у Варшаві)

Ну дивіться, по-перше огляд від ШІ дає застарівші дані, по-друге мінімалка в Польщі вже 4666 зл, виходить по Вашому всі хто на мінімалці чи вище - середній клас в Варшаві. Цікаво. :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10157
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1872 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 18:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  Ой+ написав:Режим дня: Правильний режим праці та відпочинку.
Є системні проблеми в Україні по всім пунктам.
Про Італію

В Італії дуже багато курять і пьють. Курять особливо жінки, пьють всі - бачив у їхньому Лідлі - купляжєш 5л баклажку - і наливаєш як воду на вибір червоне або біле - там спеціальний апарат з вином.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10157
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1872 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 18:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:дивують люди, яким мабуть 75-80 років - вони їздять по вторинним дорогам - часто сільським - на роверах. Вчора навіть хотів фото зробити: дядя років 80 та тьотя років 78 - на роверах. І таке часто...

В Україні також можете побачити як ще і з мішком бульби чи декількома мішками яблук пенсіонери шпарять. Думаю, що єесівцям таке і не снилося.
Моєму батькові 85, то він ще той велолюбитель.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7095
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1122 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 19:37

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Ой+ написав:Режим дня: Правильний режим праці та відпочинку.
Є системні проблеми в Україні по всім пунктам.
Про Італію

В Італії дуже багато курять і пьють. Курять особливо жінки, пьють всі - бачив у їхньому Лідлі - купляжєш 5л баклажку - і наливаєш як воду на вибір червоне або біле - там спеціальний апарат з вином.
Вино не рахується:)
І ц Франції також
Зате в них прискіпливе відношення до їжі, обідня перерва в Італії це святе, і багато хто їде додому, щоб пообідати з сімʼєю
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36600
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8242 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 20:19

Re: Еміграція, заробітчанство

А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.
Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 01.06.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 21:27

  The_Rebel написав:А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.
Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять

А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём? :?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3934
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 21:34

С нами играет пенсионер из Милана .. Внимание вопрос…

  Vadim_ написав:А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём? :?


Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16307
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 21:37

...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 13 вер, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3934
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:48

  Vadim_ написав:
  The_Rebel написав:А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.
Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять

А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём? :?

Муссолини в свое время раздавал.
Bolt
 
Повідомлень: 3618
З нами з: 09.11.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2947294829492950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3591)
13.09.2025 22:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.