Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 13 вер, 2025 23:36
fler написав: _hunter написав:
Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся
Хантер, не встигла відповісти на вашу чергову маячню, яку вже видалили - заклик відкрити кордони (читай - заклик до капітуляції). Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 вер, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 40783
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 вер, 2025 23:38
Муха зібрав врожай винограду на дачі і прийшов на ніч глядя відфлудити все що за день набубнявилось.
Hotab
Повідомлень: 16308
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 вер, 2025 23:55
Смешной у нас форум стал.
Вроде, все читают одно и тоже.
Но при этом одни обвиняют меня в капитулянтстве, другие в требованиях продолжать войну.
ЛАД
Повідомлень: 36075
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 00:09
ЛАД написав:
Смешной у нас форум стал.
Вроде, все читают одно и тоже.
Но при этом одни обвиняют меня в капитулянтстве, другие в требованиях продолжать войну.
Мнение писателя не всегда отображает его точку зрения (с) 😅
Hotab
Повідомлень: 16308
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 01:01
Hotab написав: ЛАД написав:
Смешной у нас форум стал.
Вроде, все читают одно и тоже.
Но при этом одни обвиняют меня в капитулянтстве, другие в требованиях продолжать войну.
Мнение писателя не всегда отображает его точку зрения (с) 😅
Не всегда.
Иногда отображает кочку зрения.
ЛАД
Повідомлень: 36075
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
Профіль
