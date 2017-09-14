RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 23:36

Big Brother

  fler написав:
  _hunter написав:Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся

Хантер, не встигла відповісти на вашу чергову маячню, яку вже видалили - заклик відкрити кордони (читай - заклик до капітуляції). Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?

Big Brother знає
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 вер, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Муха зібрав врожай винограду на дачі і прийшов на ніч глядя відфлудити все що за день набубнявилось.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 23:55

Смешной у нас форум стал.
Вроде, все читают одно и тоже.
Но при этом одни обвиняют меня в капитулянтстве, другие в требованиях продолжать войну. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 00:09

  ЛАД написав:Смешной у нас форум стал.
Вроде, все читают одно и тоже.
Но при этом одни обвиняют меня в капитулянтстве, другие в требованиях продолжать войну. :)

Мнение писателя не всегда отображает его точку зрения (с) 😅
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 01:01

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Смешной у нас форум стал.
Вроде, все читают одно и тоже.
Но при этом одни обвиняют меня в капитулянтстве, другие в требованиях продолжать войну. :)

Мнение писателя не всегда отображает его точку зрения (с) 😅

Не всегда.
Иногда отображает кочку зрения. :)
ЛАД
