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Зарплата Кличка і його заступників: скільки за листопад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 гру, 2020 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Чинний мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко за листопад отримав на 7 тисяч гривень менше, ніж за попередній місяць. Його заробітна плата склала 30 222 грн.
Дивися повний текст Зарплата Кличка і його заступників: скільки за листопад отримали київські чиновники
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Додано: Вів 08 гру, 2020 09:39
И как их ЗП соотносится с их расходами и уровнем жизни?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:00
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kolodkoviktor
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:17
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:46
От через таких як Вячеслав Непол – 8642.86 в нас такі малі неполні зарплати!
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