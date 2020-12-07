Експерти очікують, що найближчим часом ціни продовжать зростати.
Дивися повний текст В Україні подорожчав бензин: що буде з цінами на пальне.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:57
В Україні подорожчав бензин: що буде з цінами на пальне
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Дивися повний текст В Україні подорожчав бензин: що буде з цінами на пальне.
Додано: Сер 09 гру, 2020 06:16
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