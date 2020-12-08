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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 гру, 2020 22:13
Перекладала папірці і знайшла конверт з бухгалтерії-не отримайте зарплату в конвертах-це впливає на розмір вашої пенсії,Я маю 30 років стажу і 2000 грн пенсії,І підняття не передбачається-мала зарплата у вихователя д/с,(виходить,що я її отримувала в конверті),так,як той хто ні одного дня не попрацював отримує таку ж пенсію, Абсурд і позор для влади,яка кидає копійки і розповідає про підвищення, Цікаво-хто з 60-річних пенсіонерів доживе до 85-и років,або хоча б до 70-и????
Додано: Суб 12 гру, 2020 22:29
Не знаю кому как, а мне уже повысили. Вчера пришла на карту пенсия на 5 (ПЯТЬ) гривен больше, чем в прелэдыдущих месяцах.
Додано: Нед 13 гру, 2020 08:01
Я не пойму их логики, если мне 63, то получается имея почти 40 лет стажа я могу и на 2100 существовать. Почему не сделать добавку с 60-ти для не работающих.
Додано: Нед 13 гру, 2020 10:38
Чому залишились поза увагою пенсіонери,які вийшли на пенсію до2011р.і яким на даний період 65-67р.На той момент необхідний стаж був 20-25р. В нашому випадку жінка вийшла на пенсію в 2008р. за віком.На даний момент пенсія 1793гр.(стаж 25 р.)?!
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:59
garmashraisa123Що таке стаж? Це кількість років що ходив на роботу! Але яку роботу? Низькооплачувану чи високооплачувану? Якщо один прцював рядовим а інший начальником рядового 35 років - невжу пенсія повинна бути однаковою?
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:02
Re: Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій.
Ну да конечно... Я вот работаю и каждый месяц 100$ списывают на налоги + военный збор. Предлагаю государству, давайте я сейчас откажусь нотариально заверю свою заяву от пенсии в будущем и перестану отчислять, и пусть государство вернёт за 10лет мои отчисления в ПФУ? Слабо? Или сделайте так чтобы после скоропостижной смерти пенсионера все его сумарные отчисления за всю жизнь унаследовались родственниками. Почему я должен дарить свои деньги на пенсии судьям прокурорам и прочей... А налоги я и так плачу каждый раз когда в магазине что то покупаю.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:25
Суцільна брехня. В мене пенсія 1814 гр. За два роки ні однієї гривні не добавили. В Україні самі нижчі мінімальні пенсії в Європі. Навіть нижчі чим в Росії і Білорусії!!!!! Влада євреїв поставила собі задачу чим скоріше звільнити територію України від українців.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:33
Зато независимость. Правда интересно в чем она выражается при полном контроле во всех сферах иностранцев в наблюдательных советах, которые шага не дают сделать без их резолюции.
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