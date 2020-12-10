Як довго зберігатиметься імунітет до COVID-19 після...

Додано: Нед 13 гру, 2020 22:09

Імунітет півроку

То який сенс зараз проводити вакцинації ?

Чи не краще назбирати необхідну кількість доз і зробити масову вакцинацію у вересні жовтні

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".