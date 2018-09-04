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Квартири, недорого. Найдоступніше
житло в київських новобудо

Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:29

Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо

Черговий огляд ТОП-10 найдешевших квартир на первинному ринку Києва від Finance.ua. Це добірка готових квартир від забудовників, які були у продажу станом на кінець листопада – початок грудня 2020 року, відсортованих в порядку збільшення ціни.

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Найдоступніше житло в київських новобудовах
Ірина_
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