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Як купувати житло на...

Finance.ua: Поради юриста. Як купувати житло на...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 16:22

Finance.ua: Поради юриста. Як купувати житло на...

Пропонуємо до обговорення:
І не стати жертвою довгобуду
Ви роками збирали на квартиру в новому будинку. І ось, коли у вас на руках потрібна сума, настають муки вибору: який новобуд обрати, як правильно купити житло і як не стати жертвою недобросовісних забудовників. Скажу одразу: жодна з існуючих схем укладення такої угоди не гарантує захист ваших інвестицій. Але є низка заходів, вживши які можна звести до мінімуму всі можливі ризики. І в цій статті я про них розповім.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:10

Здравствуйте.
Скажите, если застройщик затягивает объект и мы в связи с этим планируем перепродать квартиру. При этом он тогда требует взять комиссию 5% с продавца(нас)?

Действительно ли он имеете права стягивать этот процент? Если в нашем договоре это указано не было.
joyka921
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 07:36

joyka921
Варто детально читати договір.
Якщо договором дійсно не передбачено такої комісії - то про яке право стягувати може йти мова?!
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 06:07

Re: Finance.ua: Поради юриста. Як купувати житло на...

Цікава стаття.
Й інформативна -- аж страшно. :)

А ще от інше цікаво -- як купувати вже готовий новобуд "і не стати жертвою..."?
Будинок вже є. Навіть оздоблений зовні. І навіть ліфт інколи їздить (але не завжди -- бо ніби-то бояться пошкоджень від "ремонтів квартир").

Але забудовник поводиться трохи дивно:
1) гроші хоче лише через касу -- і видає квитанцію (але лише половина печатки для завдатку -- бо відрив квитанції посеред печатки);
2) договор "купівлі продажу нерухомого майна..." -- укладають у відділі продажів, без нотаріуса, та ще й реквізитів забудовника майже нема (лише назва, код ЄДРПОУ, продавець вручну записався, і печатки на кожній сторінці поставив).

Якщо раптом щось станеться -- то чи вистачить таких документів у поліції і судах!?
Bobua
 
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