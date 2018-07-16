Finance.ua: Поради юриста. Як купувати житло на...

І не стати жертвою довгобуду
Ви роками збирали на квартиру в новому будинку. І ось, коли у вас на руках потрібна сума, настають муки вибору: який новобуд обрати, як правильно купити житло і як не стати жертвою недобросовісних забудовників. Скажу одразу: жодна з існуючих схем укладення такої угоди не гарантує захист ваших інвестицій. Але є низка заходів, вживши які можна звести до мінімуму всі можливі ризики. І в цій статті я про них розповім.
Дивися повний текст Поради юриста. Як купувати житло на первинному ринку