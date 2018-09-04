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Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:29
Черговий огляд ТОП-10 найдешевших квартир на первинному ринку Києва від Finance.ua. Це добірка готових квартир від забудовників, які були у продажу станом на кінець листопада – початок грудня 2020 року, відсортованих в порядку збільшення ціни.
Більше детально:Найдоступніше житло в київських новобудовах
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Ірина_
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Додано: Нед 14 лют, 2021 16:45
Вітаю всіх!
Я живу в Ужгороді, працюю поваром.
Отримав спадок від дятька з Америки.
Хочу купити собі квартиру в Києві. Щосб недороге, в новобудах.
Буду вдячний, якщо хтось порекомендує недороге і якізне житло.
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bamp
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Додано: Пон 15 лют, 2021 12:41
Рекомендуємо до Вашої уваги! Як перевірити забудовника, щоб обрати найкращу квартиру
Чекліст, інфографіка, корисні посилання
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Ірина_
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- Модератор Форуму
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- Повідомлень: 2872
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 704 раз.
- Подякували: 1600 раз.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:05
bamp написав:
Вітаю всіх!
Я живу в Ужгороді, працюю поваром.
Отримав спадок від дятька з Америки.
Хочу купити собі квартиру в Києві. Щосб недороге, в новобудах.
Буду вдячний, якщо хтось порекомендує недороге і якізне житло.
О жк вудстория почитайте, Левый берег, ну цены там интересные
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_Klim
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Bobua
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