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Квартири, недорого. Найдоступніше
житло в київських новобудо

Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:29

Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо

Черговий огляд ТОП-10 найдешевших квартир на первинному ринку Києва від Finance.ua. Це добірка готових квартир від забудовників, які були у продажу станом на кінець листопада – початок грудня 2020 року, відсортованих в порядку збільшення ціни.

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Найдоступніше житло в київських новобудовах
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 16:45

Вітаю всіх!
Я живу в Ужгороді, працюю поваром.
Отримав спадок від дятька з Америки.
Хочу купити собі квартиру в Києві. Щосб недороге, в новобудах.
Буду вдячний, якщо хтось порекомендує недороге і якізне житло.
bamp
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Повідомлень: 10
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 12:41

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2872
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Подякували: 1600 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:05

  bamp написав:Вітаю всіх!
Я живу в Ужгороді, працюю поваром.
Отримав спадок від дятька з Америки.
Хочу купити собі квартиру в Києві. Щосб недороге, в новобудах.
Буду вдячний, якщо хтось порекомендує недороге і якізне житло.

О жк вудстория почитайте, Левый берег, ну цены там интересные
_Klim
 
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