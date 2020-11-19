Італійський автовиробник Alfa Romeo представив новий автомобіль 2021 Stelvio Veloce Ti.
Дивися повний текст Виробник Alfa Romeo представив люксовий хетчбек.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:08
Виробник Alfa Romeo представив люксовий хетчбек
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Дивися повний текст Виробник Alfa Romeo представив люксовий хетчбек.
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:08
Так это не новость, они уже пару лет выпускают. Тупая новостная контора
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