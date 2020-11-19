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Виробник Alfa Romeo
представив люксовий хетчбек

Виробник Alfa Romeo представив люксовий хетчбек
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:08

Виробник Alfa Romeo представив люксовий хетчбек

Пропонуємо до обговорення:
Італійський автовиробник Alfa Romeo представив новий автомобіль 2021 Stelvio Veloce Ti.

Дивися повний текст Виробник Alfa Romeo представив люксовий хетчбек.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:08

Так это не новость, они уже пару лет выпускают. Тупая новостная контора
kobaurij711
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