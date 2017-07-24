Про це в своєму Telegram повідомив бізнесмен Павло Фукс.
Дивися повний текст Кернес помер від коронавируса.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:22
Кернес помер від коронавируса
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Дивися повний текст Кернес помер від коронавируса.
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:22
Сейчас многие умирают из-за коронавируса, даже те кто им не болел.
Банальный пример. Соседу стало плохо, скорую ждали больше часа потому что коронавирусных много. Умер в карете скорой помощи. Можно смело приписывать из-за коронавируса, хотя реально от инфаркта.
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