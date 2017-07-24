Про це в своєму Telegram повідомив бізнесмен Павло Фукс.
Дивися повний текст Кернес помер від коронавируса.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:22
Кернес помер від коронавируса
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кернес помер від коронавируса.
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:22
Сейчас многие умирают из-за коронавируса, даже те кто им не болел.
Банальный пример. Соседу стало плохо, скорую ждали больше часа потому что коронавирусных много. Умер в карете скорой помощи. Можно смело приписывать из-за коронавируса, хотя реально от инфаркта.
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:43
Куплю и запущу сегодня салют в такой день когда у Украины на одного врага стало меньше.
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:45
Коронавирус умножил Гепу на НОЛЬ. Помнится как Гепа визжал что никакого коронавируса нету. Поделом ему.
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:52
А сколько Гепа грохнул и покалечил людей? И уши с носом отрезал и просто избивал до полусмерти. Был одним из первых идейных вдохновителей движения "титушек". До оранжевой революции был обычным бандюком с садистическими наклонностями и неуравновешенной психикой. Оплот жилинский расцвел именно при Гепе. Антимайдан в Харькове с привлечением спортсменов и приблатненных - тоже Гепа. Штурм облрады с триколорами наперевес - тоже Гепа. Хотя нужно признать, что что при нем Харьков преобразился. Как минимум визуально. Дороги, окружная, станции метро, Парк Горького и Шевченко. Пенсионеры в транспорте вообще не платили, ни в коммунальном ни в маршрутках. Менеджером он оказался неплохим - классический еврей, что говорить. Но и там все его успехи перекрывалсиь с лихвой коррупцией, воровством и поборами с предпринимателей. миллиард баксов отпраздновал еще лет 6-7 назад. мог бы вместо одного из фонтанов больницу сделать новую с новым оборудованием - хотя бы на сотню коек. У 95% харьковчан нет возможности лечиться в Германии. так что, туда ему и дорога
Додано: Чет 17 гру, 2020 17:04
всегда надо ровно идти по жизни
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:45
Re: Кернес помер від коронавируса
Читаю и удивляюсь какие "милые" и "добрые" люди тут отписались. У нас модно не любить власть, но тявкать на покойника - это низко.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:20
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:55
"Смерть показывает любому человеку,кто он есть на самом деле"- древнекитайская мудрость
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