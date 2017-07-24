Кернес помер від коронавируса

Додано: Чет 17 гру, 2020 14:52

А сколько Гепа грохнул и покалечил людей? И уши с носом отрезал и просто избивал до полусмерти. Был одним из первых идейных вдохновителей движения "титушек". До оранжевой революции был обычным бандюком с садистическими наклонностями и неуравновешенной психикой. Оплот жилинский расцвел именно при Гепе. Антимайдан в Харькове с привлечением спортсменов и приблатненных - тоже Гепа. Штурм облрады с триколорами наперевес - тоже Гепа. Хотя нужно признать, что что при нем Харьков преобразился. Как минимум визуально. Дороги, окружная, станции метро, Парк Горького и Шевченко. Пенсионеры в транспорте вообще не платили, ни в коммунальном ни в маршрутках. Менеджером он оказался неплохим - классический еврей, что говорить. Но и там все его успехи перекрывалсиь с лихвой коррупцией, воровством и поборами с предпринимателей. миллиард баксов отпраздновал еще лет 6-7 назад. мог бы вместо одного из фонтанов больницу сделать новую с новым оборудованием - хотя бы на сотню коек. У 95% харьковчан нет возможности лечиться в Германии. так что, туда ему и дорога