RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кернес помер від коронавируса

Кернес помер від коронавируса
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:10

  Ромасик написав:3 месяца болел короной??

Болеют короной недели две, а дальше или выздоравливают, или борются с последствиями, кто более успешно, кто менее успешно. У инвалидов шансов меньше. Произошёл тромбоз, что часто бывает на последнем этапе тяжелой коронавирусной инфекции, как его следствие инсульт, парализовало, практически не мог говорить, потом отказала на фоне этих проблем одна почка, через несколько дней вторая почка. С таким букетом уже жить тяжело.
freeze
4
 
Повідомлень: 19493
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4663 раз.
Подякували: 7404 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:33

freeze, спасибо, все думал где же ознакомится с его историей болезни.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 30.03.15
Подякував: 179 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:36

  freeze написав:
  Ромасик написав:3 месяца болел короной??

Болеют короной недели две, а дальше или выздоравливают, или борются с последствиями, кто более успешно, кто менее успешно. У инвалидов шансов меньше. Произошёл тромбоз, что часто бывает на последнем этапе тяжелой коронавирусной инфекции, как его следствие инсульт, парализовало, практически не мог говорить, потом отказала на фоне этих проблем одна почка, через несколько дней вторая почка. С таким букетом уже жить тяжело.


Врачебная тайна, неразглашение данных пациентов, а не, ерунда какая-то..
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 20.05.08
Подякував: 149 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:01

  Dear_Sir написав:
  freeze написав:
  Ромасик написав:3 месяца болел короной??

Болеют короной недели две, а дальше или выздоравливают, или борются с последствиями, кто более успешно, кто менее успешно. У инвалидов шансов меньше. Произошёл тромбоз, что часто бывает на последнем этапе тяжелой коронавирусной инфекции, как его следствие инсульт, парализовало, практически не мог говорить, потом отказала на фоне этих проблем одна почка, через несколько дней вторая почка. С таким букетом уже жить тяжело.


Врачебная тайна, неразглашение данных пациентов, а не, ерунда какая-то..


Это вопросы к сыну Кернеса и другу Фуксу, которые периодически рассказывали урывками, что и как. У меня просто память хорошая )
freeze
4
 
Повідомлень: 19493
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4663 раз.
Подякували: 7404 раз.
 
Профіль
5
22
5
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мер Харкова Кернес просить Кабмін відновити роботу метро
R2 » П'ят 20 бер, 2020 22:35
3 433
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 12:36
antae2019
Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ 1, 2, 3
R2 » Пон 26 бер, 2018 12:17
22 4122
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 13:31
adikali
Помер перший легальний радянський мільйонер
R2 » Пон 24 лип, 2017 10:59
6 1839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2017 15:14
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18121)
17.12.2020 21:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.