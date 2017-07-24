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Кернес помер від коронавируса
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:10
Ромасик написав:
3 месяца болел короной??
Болеют короной недели две, а дальше или выздоравливают, или борются с последствиями, кто более успешно, кто менее успешно. У инвалидов шансов меньше. Произошёл тромбоз, что часто бывает на последнем этапе тяжелой коронавирусной инфекции, как его следствие инсульт, парализовало, практически не мог говорить, потом отказала на фоне этих проблем одна почка, через несколько дней вторая почка. С таким букетом уже жить тяжело.
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freeze
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:33
freeze, спасибо, все думал где же ознакомится с его историей болезни.
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Ромасик
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:36
freeze написав: Ромасик написав:
3 месяца болел короной??
Болеют короной недели две, а дальше или выздоравливают, или борются с последствиями, кто более успешно, кто менее успешно. У инвалидов шансов меньше. Произошёл тромбоз, что часто бывает на последнем этапе тяжелой коронавирусной инфекции, как его следствие инсульт, парализовало, практически не мог говорить, потом отказала на фоне этих проблем одна почка, через несколько дней вторая почка. С таким букетом уже жить тяжело.
Врачебная тайна, неразглашение данных пациентов, а не, ерунда какая-то..
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Dear_Sir
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:01
Dear_Sir написав: freeze написав: Ромасик написав:
3 месяца болел короной??
Болеют короной недели две, а дальше или выздоравливают, или борются с последствиями, кто более успешно, кто менее успешно. У инвалидов шансов меньше. Произошёл тромбоз, что часто бывает на последнем этапе тяжелой коронавирусной инфекции, как его следствие инсульт, парализовало, практически не мог говорить, потом отказала на фоне этих проблем одна почка, через несколько дней вторая почка. С таким букетом уже жить тяжело.
Врачебная тайна, неразглашение данных пациентов, а не, ерунда какая-то..
Это вопросы к сыну Кернеса и другу Фуксу, которые периодически рассказывали урывками, что и как. У меня просто память хорошая )
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freeze
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:33
freeze написав: Ромасик написав:
3 месяца болел короной??
Болеют короной недели две, а дальше или выздоравливают, или борются с последствиями, кто более успешно, кто менее успешно. У инвалидов шансов меньше. Произошёл тромбоз, что часто бывает на последнем этапе тяжелой коронавирусной инфекции, как его следствие инсульт, парализовало, практически не мог говорить, потом отказала на фоне этих проблем одна почка, через несколько дней вторая почка. С таким букетом уже жить тяжело.
Это все политика. Нужно было чтобы прошли выборы официально.
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rich_121
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:17
freeze
, а я только на днях узнал, что он болеет. Как я жил...
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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