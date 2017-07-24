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Кернес помер від коронавируса

Кернес помер від коронавируса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:56

і кого воно шпилить - ласти покидька...
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:01

Re: Кернес помер від коронавируса

  Proofy написав:А зачем он баллотировался будучи больным?
чтобы мэром умереть.Город похоронит и памятник поставит с лавочками))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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