|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:01
Re: Кернес помер від коронавируса
чтобы мэром умереть.Город похоронит и памятник поставит с лавочками))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:23
Re: Кернес помер від коронавируса
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:46
Кто ж знал, что так получится. Все рассчитывают править вечно.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:41
А зачем лечиться от рака и вбухивать врачам бабло зная что все равно умрешь? Лучше это бабло родным оставить.
Это называется Надежда.
Никто не может поверить что именно с ним что то может случиться.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|