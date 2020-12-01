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Закон про «інвестнянь» є
позитивним сигналом для...

Закон про «інвестнянь» є позитивним сигналом для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:40

Закон про «інвестнянь» є позитивним сигналом для...

Пропонуємо до обговорення:
Ухвалений 17 грудня у другому читанні законопроєкт №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» – позитивний сигнал для інвесторів та стимулювання розвитку економіки.

Дивися повний текст Закон про «інвестнянь» є позитивним сигналом для інвесторів – Петрашко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:40

Закон о памперсах был бы куда более привлекательным :)
Igorten
 
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