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Закон про «інвестнянь» є позитивним сигналом для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 гру, 2020 16:40
Пропонуємо до обговорення:
Ухвалений 17 грудня у другому читанні законопроєкт №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» – позитивний сигнал для інвесторів та стимулювання розвитку економіки.
Дивися повний текст Закон про «інвестнянь» є позитивним сигналом для інвесторів – Петрашко
.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:40
Закон о памперсах был бы куда более привлекательным :)
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П'ят 27 лис, 2020 08:29
p_a_l