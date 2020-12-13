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До 2 млрд грн втратить бюджет, якщо депутати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 гру, 2020 17:27
Пропонуємо до обговорення:
Юридична колізія і технічні неузгодженості в чинному українському законодавстві призведуть до зупинки легального ринку електронних сигарет і зростання тіньового ринку вже з 1 січня 2021 року.
Дивися повний текст До 2 млрд грн втратить бюджет, якщо депутати проігнорують звернення Європейської бізнес-асоціації та Американської торговельної палати
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:27
Здоровее будет нация.Не нужно так ръяно лобировать табачную мафию.
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