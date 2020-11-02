|
|
Влада одразу 10 штатів звинуватила Google в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Група американських штатів на чолі з Техасом звинуватила корпорацію Google в порушеннях антимонопольного законодавства, в тому числі в домовленостях з компанією Facebook, які нібито перешкоджають чесній конкуренції.
Дивися повний текст Влада одразу 10 штатів звинуватила Google в антимонопольній змові з Facebook
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91709
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:16
Мдя "журналисти". "Антимонопольний сговор"(с) - це перл явно по Фройду.
-
sergiykopyl
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 08.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор