Фонд гарантування 17 грудня на приватизаційному аукціоні продав 14-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Воютицьке МПД - за 48 млн 100 грн.
Дивися повний текст За 48 мільйонів \"пішов із молотка\" чотирнадцятий завод \"Укрспирту\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:11
За 48 мільйонів "пішов із молотка" чотирнадцятий завод...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 48 мільйонів \"пішов із молотка\" чотирнадцятий завод \"Укрспирту\".
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:11
.."ушел из молотка" .. кто-то вообще корректирует этот бред?!... или в сразу все идет "в эфир", даже не проглядывая конечный результат?!...
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:19
Может, лучше — про реактор? Там, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же!
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|