Економічне зростання: експерт вважає, що Україна...

Додано: Суб 19 гру, 2020 22:33

При Хрущеве серьёзно обсуждали через сколько лет мы догоним и перегоним Америку. Клоунада.

верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз