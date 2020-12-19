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Степанов розповів, на якому
етапі перебуває розробка...

Степанов розповів, на якому етапі перебуває розробка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:37

Степанов розповів, на якому етапі перебуває розробка...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні не почалися клінічні випробування українського кандидата в вакцини від коронавірусу.

Дивися повний текст Степанов розповів, на якому етапі перебуває розробка української вакцини від коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:38

Головне, придумати для української вакцини красиву назву. Все одно, щеплення робитимемо імпортною...
philippedcnr
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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