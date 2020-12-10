Жорсткий карантин у січні погіршить ситуацію із безробіттям, найбільше це відчує сфера послуг.
Дивися повний текст Хто постраждає найбільше від локдауну у січні - думка експерта.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 16:31
Хто постраждає найбільше від локдауну у січні - думка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто постраждає найбільше від локдауну у січні - думка експерта.
Додано: Нед 20 гру, 2020 19:11
Предлагаю отправить на карантин правительство, депутатов и зельца - меньше каки примут в режиме бешенного принтера
Додано: Нед 20 гру, 2020 19:52
Re: Хто постраждає найбільше від локдауну у січні - думка...
ну ахринеть теперь ! помните такой мем ?
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