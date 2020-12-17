Департамент транспортної інфраструктури КМДА планує облаштувати багаторівневі паркінги в центрі Києва.
Дивися повний текст У центрі Києва хочуть побудувати багаторівневі паркінги (адреси).
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:23
У центрі Києва хочуть побудувати багаторівневі паркінги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У центрі Києва хочуть побудувати багаторівневі паркінги (адреси).
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:22
Одно и тоже уже лет 20 пишут. Даже не смешно. Скорее на Марсе паркинги построят.
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