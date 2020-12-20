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Інтерв'ю з колектором

Інтерв'ю з колектором
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:38

Інтерв'ю з колектором

Ексклюзивно для глядачів Finance.ua інтерв'ю з колишнім колектором, який розповість про секрети цієї професії та розкаже всю правду про роботу колектором. Почуєте багато откровень та цікавих фактів про "кухню вишибал" зсередини.

Вся правда про роботу колекторів

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