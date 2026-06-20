Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 3390339133923393 Додано: Суб 20 чер, 2026 19:25 Прохожий



гленморанжи со стейком хорошо раньше в ранчо эль-гаучо на окружной шло. но давненько не посещал то место гленморанжи со стейком хорошо раньше в ранчо эль-гаучо на окружной шло. но давненько не посещал то место smdtranz

Повідомлень: 903 З нами з: 05.08.13 Подякував: 14 раз. Подякували: 172 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 19:41 раньше были времена... smdtranz написав: Прохожий



гленморанжи со стейком хорошо раньше в ранчо эль-гаучо на окружной шло. но давненько не посещал то место гленморанжи со стейком хорошов ранчо эль-гаучо на окружной шло. но давненько не посещал то место

Я раньше в Ковбое в Пассаже на барной стойке или в Докере на Богатырской на столах отплясывал...

...и в Эль... сигары курил...

и что??? в Ковбое в Пассаже на барной стойке или в Докере на Богатырской на столах отплясывал......и в Эль... сигары курил...и что??? Прохожий Повідомлень: 14485 З нами з: 05.06.13 Подякував: 945 раз. Подякували: 1469 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 21:50 Re: Еміграція, заробітчанство Все ясно з вами мажори. Піду я блек буш ковтну під полуничку і в люлю. Сьогодні витримав спокусу: мʼясо з гріля , з перчиком жовтим, помідорчиклм, насуху жував. За кермом.

Дуже не сподобалось як забудували район біля окружної з боку британського кварталу. Натикали всюду будинків, Таунхаус друзів став непридатним по суті для життя. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19374 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 22:09 Re: Еміграція, заробітчанство У австрійських жінок,особливо у віці до 30, модно зараз натуральність. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. Хотів сфоткати але постидався.

PS Був на концерті просто неба і там було скупчення молодих жінок...



Любіть Україну,всім серцем любіть... airmax78 Повідомлень: 43139 З нами з: 25.10.12 Подякував: 992 раз. Подякували: 5395 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 22:19 airmax78 написав: . Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. ... . Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. ...

Ізольда Павлівна теж утепляється. Бо у Флаймана нема грошей на її епіляцію.

Ізольда Павлівна теж утепляється. Бо у Флаймана нема грошей на її епіляцію. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19374 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 23:02 airmax78 написав: У австрійських жінок,особливо у віці до 30, модно зараз натуральність. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. Хотів сфоткати але постидався. У австрійських жінок,особливо у віці до 30, модно зараз натуральність. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. Хотів сфоткати але постидався.

Та не тільки до 30, а й після. Й не тільки Австрія, а практично всюди в Ойропі.

АЛЕ fler, не знаю коли останній раз була у Парисі, та ця жіночка з Турції, стверджують що я не правий. Ці ще хрін з ним, вони світленькі, а ось іспанки...

Можливо в Турції й в усьому арабському світі також, там просто ніхрена не видно хто це ваащє. Та не тільки до 30, а й після. Й не тільки Австрія, а практично всюди в Ойропі.АЛЕ, не знаю коли останній раз була у Парисі, та ця, стверджують що я не правий. Ці ще хрін з ним, вони світленькі, а ось іспанки...Можливо в Турції й в усьому арабському світі також, там просто ніхрена не видно хто це ваащє. Water Повідомлень: 4366 З нами з: 06.03.12 Подякував: 76 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2026 04:09 Water написав: airmax78 написав: У австрійських жінок,особливо у віці до 30, модно зараз натуральність. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. Хотів сфоткати але постидався. У австрійських жінок,особливо у віці до 30, модно зараз натуральність. Коротше, не голять ноги... це пц. Це.ПЦ. Хотів сфоткати але постидався.

Та не тільки до 30, а й після. Й не тільки Австрія, а практично всюди в Ойропі.

АЛЕ fler, не знаю коли останній раз була у Парисі, та ця жіночка з Турції, стверджують що я не правий. Ці ще хрін з ним, вони світленькі, а ось іспанки...

Можливо в Турції й в усьому арабському світі також, там просто ніхрена не видно хто це ваащє. Та не тільки до 30, а й після. Й не тільки Австрія, а практично всюди в Ойропі.АЛЕ, не знаю коли останній раз була у Парисі, та ця, стверджують що я не правий. Ці ще хрін з ним, вони світленькі, а ось іспанки...Можливо в Турції й в усьому арабському світі також, там просто ніхрена не видно хто це ваащє.

Жіночка з Туреччини - це що за персонаж?

Акурт - там жіночого єстєства 1/3 обліківки. А 2/3 - двоє чоловіків, один пенс 65+ років. Жіночка з Туреччини - це що за персонаж?Акурт - там жіночого єстєства 1/3 обліківки. А 2/3 - двоє чоловіків, один пенс 65+ років. Frant

Повідомлень: 23390 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3390339133923393 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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