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Прибирання за мільйони: Мін’юст суттєво збільшив витрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:50
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції України кардинально збільшило свої витрати на клінінгові послуги, якщо у 2015 році за прибирання приміщень готові були заплатити 850 тис. грн, то на 2021 рік міністерство готове виділити 2,4 млн грн
Дивися повний текст Прибирання за мільйони: Мін’юст суттєво збільшив витрати на клінінгові послуги
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:50
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