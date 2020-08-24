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Юрій Добош: володієте компаніями
за кордоном? Є невтішні...

Юрій Добош: володієте компаніями за кордоном? Є невтішні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:05

Юрій Добош: володієте компаніями за кордоном? Є невтішні...

Пропонуємо до обговорення:
Перед податковою України на 2021 рік стоятиме дуже амбітне завдання.

Дивися повний текст Юрій Добош: володієте компаніями за кордоном? Є невтішні новини.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:06

прибуток буде звільнятися від оподаткування, якщо у сукупності виконуються наступні умови:
.....
КІК не знаходиться у низькоподатковій юрисдикції (відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України)

звідки взята ця норма? вона була у законопроекті після 1го читання, однак в остаточному варіанті її прибрали
lubomyr7
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