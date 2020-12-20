Міненерго виплатило НАК "Нафтогаз" компенсацію у 32 мільярда, після чого компанія змогла перерахувати "Укрнафті" кошти для погашення боргів.
Дивися повний текст Уряд виплатив \"Нафтогазу\" компенсацію у 32 мільярди.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:59
Уряд виплатив "Нафтогазу" компенсацію у 32 мільярди
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Дивися повний текст Уряд виплатив \"Нафтогазу\" компенсацію у 32 мільярди.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:16
Кошти емітовані НБУ і надані банкам через процедуру рефінансування для купівлі останніми ОВГЗ на аукціонні 15.12.2020, надійшли до Кабміну як оплата ОВГЗ і дозволили провести розрахунки по боргам держсектору. Це в світі називається -покриття видатків бюджену за рахунок друку грошей. Зустрічайте нові курси та нові ціни на все.
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