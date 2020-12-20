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Уряд виплатив "Нафтогазу"
компенсацію у 32 мільярди

Уряд виплатив "Нафтогазу" компенсацію у 32 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:59

Уряд виплатив "Нафтогазу" компенсацію у 32 мільярди

Пропонуємо до обговорення:
Міненерго виплатило НАК "Нафтогаз" компенсацію у 32 мільярда, після чого компанія змогла перерахувати "Укрнафті" кошти для погашення боргів.

Дивися повний текст Уряд виплатив \"Нафтогазу\" компенсацію у 32 мільярди.
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Сразу бы написали - бизнес, встречайте новые курсовые убытки
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:16

Кошти емітовані НБУ і надані банкам через процедуру рефінансування для купівлі останніми ОВГЗ на аукціонні 15.12.2020, надійшли до Кабміну як оплата ОВГЗ і дозволили провести розрахунки по боргам держсектору. Це в світі називається -покриття видатків бюджену за рахунок друку грошей. Зустрічайте нові курси та нові ціни на все.
ntar1211
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