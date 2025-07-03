Втрати державного бюджету України від тіньового ринку електроніки щороку становлять близько 20 млрд грн, з яких половина — від нелегального ввезення продукції Apple.
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Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки Apple
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Додано: Чет 24 лип, 2025 17:54
Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки Apple
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Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки Apple
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:54
То гетьманцев на свій карман недоотримує так шо не кажіть, з його останніми законами то добре видно ( процент за продаж старих речей ....), ні в якій іншій країні такого нема...
Додано: Чет 24 лип, 2025 19:14
Re: Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки A
Зато слова-то какие эпичные: "Мова про великі організовані злочинні групи, які крадуть у бюджету та армії, які свідомо йдуть на тяжкі кримінально карані злочини" Так и представляешь эти группы, ворующие у бюджета и армии айфоны.
Ну а так типовое бла-бла, смешивающее воровство и виртуальное недополучение. Вон, когда в 2022м на несколько месяцев пошлину на автомобили отменили, как орали, что бюджет от этого недополучает мульярды в месяц. После возвращения пошлины не видел ни одной статьи сколько же бюджет начал получать.
Додано: Чет 24 лип, 2025 19:22
Re: Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки A
Согласен. Мало налогов у нас из за него. Бюджет недополучает огромные суммы. Нигде больше такого нет. Надо бы хотя бы, как в Польше, где при продаже не плательщиком НДС (а на интернет-барахолках другие не встречаются) покупатель должен явным образом налог заплатить:
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