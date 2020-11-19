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Росія відновлює будівництво
"Північного потоку - 2" в...

Росія відновлює будівництво "Північного потоку - 2" в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:14

Росія відновлює будівництво "Північного потоку - 2" в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили в Датському агентстві з мореплавання і проектній компанії Nord Stream 2 AG, передає Інтерфакс.

Дивися повний текст Росія відновлює будівництво \"Північного потоку - 2\" в водах Данії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:14

Что тут скажешь? Путин и Меркель молодцы! Поимели злобный Пиндостан сообща.
finuser382
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:41

Ну я думаю піндостан викрутиться, але якщо побудують україньці смоктатимуть сповна :(
Українець
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:24

Re: Росія відновлює будівництво

Команда президента США Дональда Трампа, который вскоре покинет президентское кресло, готовит новую порцию санкций, способных нанести «смертельный удар» по проекту строительства «Северный поток-2», сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех чиновников администрации Трампа.

«Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — сказал один из собеседников агентства. Источники также сообщили, что меры могут быть введены «в самом ближайшем будущем» и нанесут «смертельный удар» проекту.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/23/12/2020/ ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:30

lapay
Если наносит новые удары, значит Путин делает всё верно. Упаси Господь, когда конкуренты Вас хвалят! Это верный путь в пропасть. :twisted:
Вспомним как хвалили Ельцина и Горбачёва, итог известен - великая и мощная держава СССР превращена в хлам. А как хвалили, как хвалили. Рецепт старый - подкупи за огненную воду и бусы мэстных вождей папуасов и вся(!) страна незадорого твоя. Старый, затёртый рецепт колонизации дремучих народов.

Этот же рецепт прекрасно работает в Украине. Все вожди куплены и страна давно и прочно сидит на цепочке транснациональных финансово олигархических групп и кланов. Ждём открытия резерваций.... :cry:
finuser382
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:16

Re: Росія відновлює будівництво

  finuser382 написав:Вспомним как хвалили Ельцина и Горбачёва, итог известен - великая и мощная держава СССР превращена в хлам.

Можем повторить.(с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:50

finuser382, да и наших президентов тоже в большинстве хвалят - итог с 90-х известен.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:34

  finuser382 написав:lapay
Если наносит новые удары, значит Путин делает всё верно. Упаси Господь, когда конкуренты Вас хвалят! Это верный путь в пропасть. :twisted:
Вспомним как хвалили Ельцина и Горбачёва, итог известен - великая и мощная держава СССР превращена в хлам. А как хвалили, как хвалили. Рецепт старый - подкупи за огненную воду и бусы мэстных вождей папуасов и вся(!) страна незадорого твоя. Старый, затёртый рецепт колонизации дремучих народов.

Этот же рецепт прекрасно работает в Украине. Все вожди куплены и страна давно и прочно сидит на цепочке транснациональных финансово олигархических групп и кланов. Ждём открытия резерваций.... :cry:

"Путин делает всё правильно...", "Великая и мощная держава СССР" - рукалицо просто)))) Перл за перлом. Иногда страшно, что у людей в головах творится. А они ведь могут рядом по улице ходить)
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:49

finuser382 в українців є таке прислівя "не кажи гоп поки не перескочив". Це доречі до молодців путіна і Меркель.
servald2016
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