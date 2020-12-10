RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Зеленського похвалились,
що "Велике будівництво" –...

У Зеленського похвалились, що "Велике будівництво" –...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:32

У Зеленського похвалились, що "Велике будівництво" –...

Пропонуємо до обговорення:
93% опитаних українців назвали програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Зеленським, головною позитивною подією 2020 року.

Дивися повний текст У Зеленського похвалились, що \"Велике будівництво\" – головна позитивна подія року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91806
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:32

и сколько украли на "большой стройке"?... ;)
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 06.08.08
Подякував: 276 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:36

ага, в Тернополі на будови, початі ще за сєні-гросі, вчепили зелену шмату з написом велике будівництво , доробили трохи, привезли великого наполеннчика з кривого рогу, поводили, повідосікали і шлюс.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:23

Re: У Зеленського похвалились, що

  R2 написав:У Зеленського похвалились, що \"Велике будівництво\" – головна позитивна подія року.

Для них - это да, головна позитивна подія, никто в этом даже и не сомневается. Безнаказанно пилить на ремонте дорог, в таких масштабах еще ни одному папиреднику не удавалось. Даже под Евро 2012,где крали уже так крали. Но, там же хоть строили масштабно, одна только дорога Киев-Чоп чего стоит. 8 лет прошло, а например, на участке Киев-Житомир до сих пор покрытие как яичко.

Где отремонтированные за 19-20 годы 7 тысяч километров у Зе и сами не скажут, бо не знают :evil:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6490
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3035 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 01:59

EKO, так построили ж за 12 ярдов аж 28 км дороги плюс одноуровневую развязку, где при нормальной интенсивности движения будет куча аварий. Эти переплюнули в своем цинизме всех попередников вместе взятых.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3191
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9101 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Росія відновлює будівництво "Північного потоку - 2" в...
R2 » Сер 23 гру, 2020 12:14
6 263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 00:50
RomanTik
Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"
R2 » П'ят 11 гру, 2020 22:49
2 334
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 13:26
Dimar
В Офісі Генпрокурора похвалились здобутками у боротьбі з...
R2 » Сер 09 гру, 2020 17:40
4 324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 15:50
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91865)
24.12.2020 01:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.