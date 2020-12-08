Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів Групи РГК Дмитра Фірташа на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем.
Дивися повний текст Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380 мільйонів.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:43
Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380 мільйонів.
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:41
Re: Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380...
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:45
Так, а що змінилося? Зараз, щоб замінити/встановити лічильник, необхідно купувати тільки ті що пройшли повірку в облгазі. Як я розумію, повірку проходять тільки "вибрані" виробники. І нащо робити повірку НОВОГО ОБЛОМБОВАНОГО лічильника?
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