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НБУ за день продав
майже 380 млн доларів

НБУ за день продав майже 380 млн доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:07

НБУ за день продав майже 380 млн доларів

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк за 14 лютого продав на міжбанку 377 млн доларів.

Дивися повний текст НБУ за день продав майже 380 млн доларів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:07

Жги резервы. Скоро с голой жопой останемся
kemeron1990
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Модератори: Ірина_, Модератор

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