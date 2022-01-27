Національний банк за 14 лютого продав на міжбанку 377 млн доларів.
Дивися повний текст НБУ за день продав майже 380 млн доларів.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 18:07
НБУ за день продав майже 380 млн доларів
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Дивися повний текст НБУ за день продав майже 380 млн доларів.
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