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У Мінсоцполітики спростували
міфи щодо виплат ФОПам...

У Мінсоцполітики спростували міфи щодо виплат ФОПам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:04

У Мінсоцполітики спростували міфи щодо виплат ФОПам...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики розвіяли велику кількість міфів, які пов’язані із виплатою “карантинних” 8 тис. грн ФОПам.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики спростували міфи щодо виплат ФОПам \"карантинних\" коштів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:11

Re: У Мінсоцполітики спростували міфи щодо виплат ФОПам...

Единственный миф которую курсирует - это что выплату могут получить все.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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