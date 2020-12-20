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Скільком українцям нададуть
безкоштовну вакцину від...

Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:44

  safonovstanislav написав:
  BIGor написав:Вы не основываетесь ни на каких данных, просто прибрехали и все. Просто бред. Для таких ковидиотов антивакцинаторов нужно вводить статью.

Это вы предлагаете вакцинировать 100% населения, включая уже переболевших, а не я. О чём мне с вами ещё общаться? Если для вас НЕ очевидны настолько элементарные вещи, объяснять вам что-то более сложное - это, как объяснять теорему Пифагора младенцу. И да, теорема Пифагора - не сложная, дело в в другом.

Не тупите, Вы не ответили на предыдущие 5 вопросов, при этом Ыы еще не понимаете элементарных вещей. Вы предлагаете забить на людей которые переболели, и утратили или не приобрели соответвующего иммунитета. Если для вас НЕ очевидны настолько элементарные вещи, объяснять вам что-то более сложное - это, как объяснять теорему Пифагора младенцу. И да, теорема Пифагора - не сложная, дело в в другом.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:21

  Джон написав:Это китайская вакцина если не в курсе... нигде пока не сертефицированная.


Китай 31 декабря зарегистрировал для широкого применения. В рамках разрешения для экстренного применения с октября там уже вакцинировано более миллиона человек.
ОАЭ тоже одобрили и начали использовать для массовой вакцинации, тоже несколько десятков тысяч провакцинировано.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:41

  Alexanets написав:Значит, в Канаде идиоты живут, если их государство закупило почти 154 млн доз при населении в 38 млн человек.


Прививка состоит из двух доз ( т.е 154 млн:2= 77млн ).
Иммунитет действует до 6 месяцев, т.е на год надо прививаться два раза (77 млн:2=38,5 млн).
Итого, тютелька в тютельку, плюс запас 0.5 млн доз на усушку, утруску, стеклобой и нелегалов.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:42

Re: Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

  freeze написав:Китай 31 декабря зарегистрировал для широкого применения. В рамках разрешения для экстренного применения с октября там уже вакцинировано более миллиона человек.
Все же хотелось иметь не китайское, а ЕС или США регистрирование на применение. Спутник вон тоже "зарегестрировали" теперь обитателей Бамбаса колоть будут...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:20

  Alexanets написав:Так зачем нужно такое государство?

Превратилось в гопника, каждый день грабящего каждого встречного и зазевавшегося здесь пересичного, блуждающего темными переулками беззакония.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:29

  Джон написав:
  freeze написав:Китай 31 декабря зарегистрировал для широкого применения. В рамках разрешения для экстренного применения с октября там уже вакцинировано более миллиона человек.
Все же хотелось иметь не китайское, а ЕС или США регистрирование на применение. Спутник вон тоже "зарегестрировали" теперь обитателей Бамбаса колоть будут...


Американское федеральное управление по контролю за продуктами и лекарствами USFDA никогда не зарегистрирует у себя ни российскую ни китайскую вакцину - Файзер является крупнейшим налогоплательщиком США. Конкурентов надо давить, ничего личного, только бизнес! Кстати, вакцина файзер\бионтек тоже не прошла полноценную IIIфазу испытаний (180 дней) и потому не получила разрешение ВОЗ на постоянное применение, а только разрешение на экстренное применение, с припиской, что "преимущества её использования компенсируют потенциальные риски."(с) В общем, как всегда, административный ресурс США в действии.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:41

Re: Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

  warlamp написав:Конкурентов надо давить, ничего личного, только бизнес!
Так ее керманычи купить не могут.. их послали.. и где тут бизнес? Посылать клиента если у него есть деньги к китайцам. Все же надеюсь у приватников появиться британская AstraZeneca, векторная вакцина хоть и похуже но в этом и ее плюс..для взрослых людей ее эффективность больше, да и минусовых температур как для Pfizer и Moderna не нужно. То есть избегаем риска кривожопого медперсонала что ее разморозил а потом заморозил. С4 января в Британии ей начинают вакцинацию... где бы у наших приватников ее купить вот вопрос..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:01

Re: Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

хочу услышать главное - будут ли перед вакцинацией делать тест на антитела ? как никак тест 400 грн в розницу , а вакцина как минимум в три раза дороже...
Или всех подряд без разбору :) я уже ответил это был риторический вопрос
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:05

  yama написав:хочу услышать главное - будут ли перед вакцинацией делать тест на антитела ? как никак тест 400 грн в розницу , а вакцина как минимум в три раза дороже...
Или всех подряд без разбору :) я уже ответил это был риторический вопрос

А что по Вашему дают антитела? Сколько их должно быть? Много, мало, средне? На сколько их должно хватить? Неделя, две, месяц? Антитела дают гарантию на долгострочную жизнь пациента?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:50

  espanol написав:Ну 50 баксів це нормальна ціна, я б собі зробив, якби не перехворів уже.

ну при пенсії в 90 баксів - саме то ! :wink:

P.S. при тому що це єдина група якій то треба
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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